Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK
- Hà Nội:
- Mức lương cơ bản từ 8
- 12 triệu đồng + % Doanh thu bán hàng (thu nhập trung bình từ 8 triệu đến 20 triệu, không hạn chế với người có năng lực)
- Thưởng tháng, năm, các ngày lễ, tết theo quy định
- Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động
- Tham gia các hoạt động thăm quan, nghỉ mát, du xuân đầu năm
- Được công ty đào tạo về sản phẩm, lĩnh vực ngành nghề, tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng do công ty tổ chức
- Cơ hội thăng tiến cao khi thể hiện được năng lực và có sự gắn, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nền tảng data công ty cung cấp và nguồn data tự tìm kiếm
- Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, cửa hàng nội thất để giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty
- Đại diện trực tiếp cho công ty trong quá trình làm việc với khách hàng, thực hiện bán hàng và giới thiệu sản phẩm.
- Quản lý quá trình thu hồi công nợ, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hàng sau khi bán hàng
- Sản phẩm: Nano, lam sóng, sàn nhựa, tấm ốp PVC, gỗ nhựa ngoài trời, phụ kiện , keo đa năng, keo silicone và các sản phẩm khác.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên Nam, biết lái xe
Khả năng thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Có sức khỏe tốt, năng động và nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
