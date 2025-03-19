Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và Quảng cáo
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng qua điện thoại
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp
Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm do công ty tổ chức
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng
Có khả năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng
Thái độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi
Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesale, Sale, Bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật,...
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI