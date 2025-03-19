Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và Quảng cáo

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng qua điện thoại

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp

Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm do công ty tổ chức

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các bạn sinh viên/mới ra trường các ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng

Có khả năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng

Thái độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi

Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesale, Sale, Bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật,...

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin