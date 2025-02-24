Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
Tư vấn khách hàng về các gói dịch vụ
Chăm sóc khách hàng, có sẵn data khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 19 tuổi trở lên
có niềm yêu thích và mong muốn học hỏi phát triển với ngành Sales, Fitness&Pool
Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
