Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng

Tư vấn khách hàng về các gói dịch vụ

Chăm sóc khách hàng, có sẵn data khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 19 tuổi trở lên

có niềm yêu thích và mong muốn học hỏi phát triển với ngành Sales, Fitness&Pool

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

