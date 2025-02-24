Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
Tư vấn khách hàng về các gói dịch vụ
Chăm sóc khách hàng, có sẵn data khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 19 tuổi trở lên
có niềm yêu thích và mong muốn học hỏi phát triển với ngành Sales, Fitness&Pool

Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 349 Vũ Tông Phan Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

