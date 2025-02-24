Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK... Môi trường làm viêc trẻ

- năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai
Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...
Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bất động sản.
Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.
Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 50 triệu VND trở lên
Lương cứng: Đến 13 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

