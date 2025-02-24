Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK... Môi trường làm viêc trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai

Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;

Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...

Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bất động sản.

Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.

Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 50 triệu VND trở lên

Lương cứng: Đến 13 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.