Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
- Hà Nội: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK... Môi trường làm viêc trẻ
- năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai
Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...
Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;
Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.
Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.
Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Đến 13 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
