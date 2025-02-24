Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 (Thứ Hai - Thứ Sáu), thứ bảy làm việc khi có phát sinh. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, không ngừng phát triển. Được hưởng các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi... theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này. Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm và nước uống: NPP, đại lý, kênh chợ, điểm bán...

Đề xuất, xây dựng, hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh số sản phẩm.

Chịu trách nhiệm doanh số và báo cáo về toàn bộ hệ thống khách hàng của mình cho trưởng bộ phận.

Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Phối hợp với các BP kế toán, giao nhận, quản lý chất lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan việc thu hồi công nợ khách hàng.

Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD/ Thương mại/ Công Nghệ Thực Phẩm

Có kinh nghiệm bán hàng 6 tháng – 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm với nhóm Khách hàng GT.

Có kinh nghiệm trong mảng nguyên liệu thực phẩm, food service là một lợi thế.

Có kiến thức về dịch vụ chăm sóc khách hàng và sau bán hàng.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như MS Words, Excel, Powerpoint

Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, chấp nhận đi công tác trong và ngoài nước, khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

