Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh
- Hà Nội: 30.000đ/bữa trưa + Đi thị trường bằng xe máy cá nhận hỗ trợ 1.200đ/km
- Thưởng KPI từ 10.000.000
- 20.000.000đ/tháng Tổng thu nhập trung bình từ 20.000.000đ
- 30.000.000đ
- Có 12 ngày phép trên năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi ….
- Quà sinh nhật 300.000đ/người
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.
- Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Hỗ trợ phát triển thị trường cho Công ty. Theo sát hỗ trợ tệp khách hàng cũ nhằm mục đích truyền đạt chính sách, sản phẩm, quyền lợi cho đại lý để thúc đẩy doanh số.
- Là cầu nối liên kết khách hàng với Công ty đứng ra giải quyết ngay lập tức các vấn đề đại lý đang gặp phải.
- Tập trung vào phát triển các thị trường hiện đang có và mở rộng đối tượng khách hàng mới.
- Đo lường hiệu quả của các chương trình và chiến lược kinh doanh đối với khách hàng
- Nắm bắt, theo dõi thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế… hoặc các ngành tương tự
Có thể đi công tác tỉnh
Độ tuổi từ 22-40. Ưu tiên hơn các bạn Có bằng lái xe ô tô, không có bằng lái ô tô cũng được
Ngoại hình ưu nhìn
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
