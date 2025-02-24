Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30.000đ/bữa trưa + Đi thị trường bằng xe máy cá nhận hỗ trợ 1.200đ/km - Thưởng KPI từ 10.000.000 - 20.000.000đ/tháng  Tổng thu nhập trung bình từ 20.000.000đ - 30.000.000đ - Có 12 ngày phép trên năm - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi …. - Quà sinh nhật 300.000đ/người - Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo. - Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ - Có cơ hội thăng tiến trong công việc - , Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Hỗ trợ phát triển thị trường cho Công ty. Theo sát hỗ trợ tệp khách hàng cũ nhằm mục đích truyền đạt chính sách, sản phẩm, quyền lợi cho đại lý để thúc đẩy doanh số.

- Là cầu nối liên kết khách hàng với Công ty đứng ra giải quyết ngay lập tức các vấn đề đại lý đang gặp phải.

- Tập trung vào phát triển các thị trường hiện đang có và mở rộng đối tượng khách hàng mới.

- Đo lường hiệu quả của các chương trình và chiến lược kinh doanh đối với khách hàng

- Nắm bắt, theo dõi thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường.

- Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam

Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế… hoặc các ngành tương tự

Có thể đi công tác tỉnh

Độ tuổi từ 22-40. Ưu tiên hơn các bạn Có bằng lái xe ô tô, không có bằng lái ô tô cũng được

Ngoại hình ưu nhìn

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh

