Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48/13 Quốc lộ 13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, Thuận An

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu mặt hàng xe nâng, phụ tùng xe nâng tới khách hàng tiềm năng
- Quản lý và phát triển thị trường được giao.
- Mở rộng thị trường xe nâng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu nhu cầu xe nâng, phụ tùng của khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.
- Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau bán hàng
- Thương lượng, Đàm phán ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ưu tiên chuyên ngành Giao thông vận tải, Thuỷ lực, Kỹ thuật, Kinh tế.
- Có tố chất và đam mê kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên: Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực máy xây dựng, xe nâng.

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (15-25 triệu/ tháng), bao gồm lương cứng + doanh số bán hàng không giới hạn tùy theo năng lực.
Thu nhập hấp dẫn (15-25 triệu/ tháng),
- Có cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng, có thể chủ động kiểm soát được thu nhập mỗi tháng.
- Thưởng:
+ Thưởng nhân viên xuất sắc mỗi tháng, quý, năm. Thưởng nhân viên xuất sắc khu vực.
+ Thưởng đột xuất theo tháng dựa trên kết quả kinh doanh.
+ Thưởng tết từ 1-4 tháng lương theo kết quả hoạt động của công ty, thưởng các ngày lễ lớn...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
- Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kinh doanh, chuyên môn và kỹ năng quản lý.
- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247110
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất