Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam
- Hà Nội:
- Tầng 8, tháp B, TN Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới cho phần mềm đầu tư chứng khoán.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ phân tích và đầu tư dựa trên Big Data.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ bền vững.
Yêu thích lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và đầu tư.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
