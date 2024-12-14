Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới cho phần mềm đầu tư chứng khoán.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ phân tích và đầu tư dựa trên Big Data.

Chăm sóc khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Yêu thích lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và đầu tư.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội