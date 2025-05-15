Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WINSLER INNOVATIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Cotana Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng hệ thống kênh phân phối, đại lý, mạng lưới đối tác (Tư vấn thiết kế/ Tổng thầu/ Nội thất/ Điều hòa thông gió/ HVAC….).

Tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng từ data công ty chuyển giao

Lên kế hoạch đến thăm, chăm sóc, đào tạo đại lý/ đối tác mới và cũ thường xuyên.

Thu thập và quản lý dữ liệu, hồ sơ khách hàng theo chính sách của AirProce.

Báo cáo hàng tuần, hàng tháng các hoạt động hỗ trợ khách hàng/ đại lý/ đối tác.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác dưới sự phân công của trưởng phòng kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, từ 24-29 tuổi

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng về Hệ thống điều hòa, HVAC, máy lọc không khí.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm thông dụng phục vụ công việc.

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng lên kế hoạch và làm việc nhóm.

Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt.

Biết lái xe là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH WINSLER INNOVATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-40 triệu/tháng

Thưởng % hoa hồng hấp dẫn.

Thưởng lễ Tết, Lương tháng thứ 13.

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Tham gia các hoạt động team building thường niên tại công ty.

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường 9x năng động, được đào tạo hướng dẫn bài bản và cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINSLER INNOVATIONS

