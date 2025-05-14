Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn trực tiếp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tik tok, Instagram,…)
- Chốt sales sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách hàng
- Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng
- Tham gia các chương trình, sự kiện, hoạt động quảng bá sản phẩm và xây dựng quan hệ khách hàng cùng Công ty
- Hoàn thành các Công việc được cấp trên phân công

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường liên quan tới Kinh tế, truyền thông, quan hệ công chúng,…
- Ngoại hình sáng, có sở thích về Nghệ thuật. Ưu tiên ứng viên 20-30 tuổi
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có kinh nghiệm tư vấn / sales mảng giáo dục hoặc truyền thông là một lợi thế
- Chịu được áp lực và cầu tiến trong công việc
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội thăng tiến lên làm Trưởng nhóm (Leader) trong 6 tháng làm việc
- Giờ làm việc linh hoạt, không khắt khe về trang phục
- Được hỗ trợ xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội
- Tham gia học tập âm nhạc tại Công ty với giá ưu đãi dành riêng cho nội bộ
- Tham gia vào các sự kiện âm nhạc cùng Công ty
- Được đào tạo kỹ năng, kiến thức về sản phẩm, dịch vụ kỹ càng. Phát triển thêm các kĩ năng bên cạnh nghiệp vụ
- Môi trường ngành sáng tạo, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Vạn Bảo, Ba Đình, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-11-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job358536
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ TIÊN PHONG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh KILEWS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu KILEWS VIETNAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tvg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Tvg Việt Nam
12 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NAAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Văn Phòng ESPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Văn Phòng ESPACE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Nội Thất và Trang Trí Karma làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Vật Liệu Nội Thất và Trang Trí Karma
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Yến
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Lê Đan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH TMDV Lê Đan
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Z Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần Z Solution
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thời Báo Chứng Khoán Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Velasboost làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty TNHH Velasboost
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm