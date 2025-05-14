Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO
Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn trực tiếp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tik tok, Instagram,…)
- Chốt sales sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách hàng
- Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng
- Tham gia các chương trình, sự kiện, hoạt động quảng bá sản phẩm và xây dựng quan hệ khách hàng cùng Công ty
- Hoàn thành các Công việc được cấp trên phân công
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường liên quan tới Kinh tế, truyền thông, quan hệ công chúng,…
- Ngoại hình sáng, có sở thích về Nghệ thuật. Ưu tiên ứng viên 20-30 tuổi
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có kinh nghiệm tư vấn / sales mảng giáo dục hoặc truyền thông là một lợi thế
- Chịu được áp lực và cầu tiến trong công việc
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội thăng tiến lên làm Trưởng nhóm (Leader) trong 6 tháng làm việc
- Giờ làm việc linh hoạt, không khắt khe về trang phục
- Được hỗ trợ xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội
- Tham gia học tập âm nhạc tại Công ty với giá ưu đãi dành riêng cho nội bộ
- Tham gia vào các sự kiện âm nhạc cùng Công ty
- Được đào tạo kỹ năng, kiến thức về sản phẩm, dịch vụ kỹ càng. Phát triển thêm các kĩ năng bên cạnh nghiệp vụ
- Môi trường ngành sáng tạo, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT L\'LICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
