Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần IHoldings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Tố Hữu - Trung văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản.

Phân tích nhu cầu và sở thích của khách hàng để đưa ra các lựa chọn phù hợp.

Thuyết phục khách hàng và hoàn tất các thủ tục mua bán bất động sản.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo doanh số bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Lập kế hoạch công việc cá nhân hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Nắm bắt nhanh kiến thức về thị trường bất động sản.

Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có phương tiện đi lại (xe máy) là một lợi thế.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Khát vọng kiếm tiền cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần IHoldings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh và được đánh giá dựa trên hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ bán hàng bất động sản, kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần IHoldings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin