Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn cho người lao động/ Sinh viên tham gia học và làm việc tại Nhật Bản

- Đối tượng khách hàng là các bạn sinh viên CĐ, ĐH của các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc.

- Chăm sóc Data khách hàng của công ty, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Công ty.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạp về nghiệp vụ và kỹ năng trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê công tác tư vấn, nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình tốt

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của lãnh đạo

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng+ thưởng doanh số cao (3 - 5 triệu/1 ứng viên vượt chỉ tiêu)

- Cơ hội thăng tiến

- BHXH Theo quy định Luật lao động

- Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

- Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

- Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

- Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

