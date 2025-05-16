Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Đại An Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa A chung Cư CBCS, Bộ Công An Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nhận data từ Quản lý kinh doanh.

Gọi điện lên lịch hẹn hoặc mời khách hàng trong data tham dự Chương trình và xử lý các tình huống từ chối.

Lấy thông tin ( Họ và tên, địa chỉ, tuổi, nghề nghiệp, thời gian gửi thư...) và Gửi thư mời cho KH.

Đón và tiếp khách tại Chương trình hội nghị KH.

Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng từ công ty. Nâng cao nghiệp vụ trực tiếp tư vấn hỗ trợ Khách hàng về sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tự tin giao tiếp, trình bày lưu loát. Tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, có định hướng phát triển lâu dài.

· Đam mê, yêu thích kinh doanh, tài chính đầu tư là lợi thế.

· Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên chờ bằng.

· Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên và đi làm fulltime.

Tại Công ty TNHH MTV Đại An Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng + hoa hồng. Thu nhập từ 8 - 15 triệu/tháng đến không giới hạn phụ thuộc năng lực.

· Cơ hội được tham gia tất cả các khóa học phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

· Có hỗ trợ dấu + chữ kí xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên.

· Tham gia du lịch định kì theo tháng/quý/năm do công ty tổ chức.

· Xét thăng tiến công việc định kì 3 tháng/lần.

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Đại An Hưng Phát

