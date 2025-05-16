Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 29 Triệu

Mức lương 11 - 29 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27 đường Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 29 Triệu

- Tư vấn chọn trường, chọn khóa học cho sinh viên có nhu cầu du học

- Hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ xin học và thủ tục nhập cảnh

- Hỗ trợ sinh viên trong thời gian du học

- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

- Tham gia vào các hoạt động tuyển sinh do công ty tổ chức

- Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/4/2025

Với Mức Lương 11 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý hồ sơ du học

- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo hoặc tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh hoặc được đào tạo song ngữ

- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các đối tác trong nước và Quốc tế.

- Tính cách: Chăm chỉ, nhiệt huyết hỗ trợ học sinh, thích giao tiếp, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm.

- Độ tuổi: không quá 40 tuổi. Mong muốn công việc ổn định, môi trường thân thiện và thu nhập hấp dẫn.

***Thông tin khác

- Thời gian làm việc: theo giờ hành chính Thứ 2 - sáng Thứ 7.

Sáng 9h -12h

Chiều 13h30 - 18h

***Quyền lợi:

- Lương cứng từ 10 - 18 triệu/tháng. Thu nhập lên tới 30 triệu/tháng ( tùy theo năng lực ứng viên )

- Được làm việc trong môi trường rất năng động và thân thiện

- Được đào tạo dài hạn và liên tục.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và được thể hiện năng lực

- Tham gia các khóa đào tạo (outing trip) ở nước ngoài.

- Lương cơ bản cao + Thưởng doanh số theo kỳ tuyển sinh;

- Được tham gia BHXH & Y tế theo quy định của Nhà nước

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint

