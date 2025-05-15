Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Chào mừng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm; Chăm sóc, giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình bán hàng, các tiêu chuẩn liên quan đến trưng bày, vệ sinh hàng hóa, quản lý hàng hóa,…
- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu KPIs được giao
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
- Tốt nghiệp THPT
- Giao tiếp tự tin, có khả năng tư vấn bán hàng, có tinh thần làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao Động
Hưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Các hoạt động du lịch , team building hấp dẫn
Nghỉ phép năm, nghỉ phép sinh nhật
Đặc biệt mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
