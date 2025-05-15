Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Chào mừng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm; Chăm sóc, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình bán hàng, các tiêu chuẩn liên quan đến trưng bày, vệ sinh hàng hóa, quản lý hàng hóa,…

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu KPIs được giao

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

- Tốt nghiệp THPT

- Giao tiếp tự tin, có khả năng tư vấn bán hàng, có tinh thần làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao Động

Hưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Các hoạt động du lịch , team building hấp dẫn

Nghỉ phép năm, nghỉ phép sinh nhật

Đặc biệt mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

