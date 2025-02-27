Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 45 Triệu

Mức lương 8 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Vực Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng tham gia các Workshop cuối tuần và event công ty

- Thiết kế và tư vấn các giải pháp bảo vệ sức khoẻ, tài chính phù hợp nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đồng thời hỗ trợ khách hàng nhận được đầy đủ các quyền lợi khi tham gia tại AIA

- Chủ động tìm kiếm khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

- Tham gia, hỗ trợ các buổi Workshop/ Sự kiện của công tynhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

- Làm việc Partime (Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm). Sẽ được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ từ đầu

- Độ tuổi: 18-45. Không cần bằng cấp.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, sale, tài chính, ngân hàng,...

- Các ứng viên có kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân là một lợi thế

- Thái độ làm việc tốt, sẵn sàng làm việc và thay đổi bản thân

- Tự tin trong giao tiếp với Khách Hàng

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn dựa trên năng lực: Từ 8.000.000 - 45.000.000/ tháng

- Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...

- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng

- Làm việc tại các văn phòng view triệu đô, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp đúng chuẩn 5 sao

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cân nhắc lên vị trí quyền trưởng phòng kinh doanh trong 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

