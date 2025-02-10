Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Bán hàng tại cửa hàng

Trưng bày hàng hóa tại cửa hàng

Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ

Nhập hóa đơn bán hàng lên phần mềm

Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ

Tìm kiếm chăm sóc khách hàng mới.

Chịu trách nhiệm hàng hóa và tồn quỹ tiền mặt tại cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, trung thực, chịu khó, chịu học hỏi

Chịu được bụi bẩn của dầu nhớt.

Tốt nghiệp 12/12

Biết sử dụng máy tính cơ bản, không yêu cầu cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000-9.000.000đ

Phụ cấp cơm: 25.000đ

Điện thoại và sim công ty cấp theo hạn mức

Thưởng hoa hồng doanh số

BHXH, phép năm

Thưởng Lễ, Tết đầy đủ.

Địa chỉ làm việc: Số nhà 174 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

