Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Bán hàng tại cửa hàng
Trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ
Nhập hóa đơn bán hàng lên phần mềm
Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ
Tìm kiếm chăm sóc khách hàng mới.
Chịu trách nhiệm hàng hóa và tồn quỹ tiền mặt tại cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, trung thực, chịu khó, chịu học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000-9.000.000đ
Phụ cấp cơm: 25.000đ
Điện thoại và sim công ty cấp theo hạn mức
Thưởng hoa hồng doanh số
BHXH, phép năm
Thưởng Lễ, Tết đầy đủ.
Địa chỉ làm việc: Số nhà 174 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
