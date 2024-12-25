Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1B13 Đường Số 27, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ XNK - Logistics của Công ty;

Kinh doanh cước vận chuyển chuyên tuyến Bắc - Trung - Nam và Quốc tế...; dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, Kinh doanh kho bãi.

Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Lãnh đạo trực tiếp duyệt.

Hiểu rõ và thuộc tính năng của sản phẩm đang bán, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm.

Phát triển, duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin của khách hàng, báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Quản lý trực tiếp phụ trách hoặc Trưởng phòng.

Báo giá, so sánh lựa chọn, đàm phán, đề xuất cước vận chuyển và các khoản dịch vụ với Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực logistics, vận tải.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

