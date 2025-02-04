Tuyển Nhân viên kinh doanh Worldlink Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Worldlink Express
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 24 Yên Thế, Phường 02,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận và giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng
Báo giá cước vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo đến khách hàng
Chăm sóc tốt và duy trì được mối quan hệ với khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh
Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có lap top cá nhân
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành xuất nhập khẩu (Logistics), các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh quốc tế, vận tải,…
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo hoặc có kinh nghiệm 6 tháng.
Trung thực, năng động trong công việc. luôn hướng tới khách hàng, có tinh thần trách nhiệm.
Có yêu thích lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc linh hoạt
Siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Tại Worldlink Express Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển sự nghiệp.
Lương chính thức: từ 6.000.000 vnđ đến 9.000.000 vnđ, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hoa hồng theo lợi nhuận
Sau khi thử việc, ký hợp đồng được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,..)
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực
Thưởng lương tháng 13
Tăng lương theo định kỳ hàng năm
Được nghỉ những ngày lễ lớn và vẫn được hưởng lương theo quy định của nhà nước
Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ tận tình trong công việc.
Thu nhập không giới hạn, mục tiêu thu nhập > 50.000.000 vnđ/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worldlink Express
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
