Tuyển Nhân viên kinh doanh Worldlink Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 24 Yên Thế, Phường 02,Hồ Chí Minh

Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận và giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng

Báo giá cước vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo đến khách hàng

Chăm sóc tốt và duy trì được mối quan hệ với khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh

Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Có lap top cá nhân

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành xuất nhập khẩu (Logistics), các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh quốc tế, vận tải,…

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo hoặc có kinh nghiệm 6 tháng.

Trung thực, năng động trong công việc. luôn hướng tới khách hàng, có tinh thần trách nhiệm.

Có yêu thích lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc linh hoạt

Siêng năng, chịu được áp lực công việc.

Tại Worldlink Express Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển sự nghiệp.

Lương chính thức: từ 6.000.000 vnđ đến 9.000.000 vnđ, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hoa hồng theo lợi nhuận

Sau khi thử việc, ký hợp đồng được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,..)

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực

Thưởng lương tháng 13

Tăng lương theo định kỳ hàng năm

Được nghỉ những ngày lễ lớn và vẫn được hưởng lương theo quy định của nhà nước

Được tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ tận tình trong công việc.

Thu nhập không giới hạn, mục tiêu thu nhập > 50.000.000 vnđ/tháng.

