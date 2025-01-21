Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Cần Thơ thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 11 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Đăng bài giới thiệu sản phẩm lên các nền tảng bán hàng trực tuyến như Shopee, Tiktok... hoặc các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Website.

- Tư vấn cho khách hàng sản phẩm nào là phù hợp nhất.

- Tạo đơn hàng trên hệ thống của công ty, xác nhận và chốt đơn hàng.

- Liên hệ với các bộ phận liên quan chuẩn bị sản phẩm.

- Theo dõi quá trình giao sản phẩm đến khách hàng, theo dõi thu tiền.

- Trả lời phản hồi và thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng online qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Shopee...).

- Kỹ năng tư vấn, chốt đơn nhanh chóng và hiệu quả.

- Thành thạo công cụ bán hàng online và xử lý đơn hàng.

- Năng động, kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương + Hoa hồng + Thưởng KPI (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

