Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Skybuild Plus làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - số 82 khu 5, ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai., Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Trực tiếp thực hiện công việc bán hàng và quản lý đội ngũ NVKD của công ty.

Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới.

Hỗ trợ, động viên và thúc đẩy NVKD thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Triển khai kế hoạch kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu doanh số, phân chia khu vực/ tuyến bán hàng, giám sát công việc của NVKD.

Hỗ trợ NVKD về các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và xử lý đơn hàng.

Chịu trách nhiệmchínhvề hiệu quả hoạt độngbán hàng của Công ty.

Kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

Các công việc khác được phân công bởi cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 30 – 45, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm làm Giám Sát Kinh Doanh.

Kỹ năng quản lý, dẫn dắt và tạo động lực cho nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng thương lượng và xử lý vấn đề.

Tiếng Anh giao tiếp.

Tại Công Ty TNHH Skybuild Plus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, kèm theo thưởng doanh số hàng tháng dựa trên hiệu suất làm việc.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bảo Hiểm tai nạn 24/24.

Phụcấp chi phí ăn trưa, đi lại, điện thoại.

Được trang bị laptop và sim điện thoại phục vụ công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Skybuild Plus

