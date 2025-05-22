Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 32 Triệu

Mức lương 15 - 32 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai - KCN Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Bien Hoa, Đồng Nai - Biên Hòa - Đồng Nai - Trảng Bom, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 32 Triệu

- Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm linh kiện, thiết bị kỹ thuật.

- Là đầu mối liên hệ với nhà cung cấp và khách hàng Nhật Bản, Việt Nam.

- Dịch và phản hồi email giữa tiếng Việt và tiếng Nhật (liên quan đến báo giá, đơn hàng, yêu cầu kỹ thuật...).

- Dịch thuật tài liệu, hợp đồng thương mại, các xác nhận với nhà cung cấp.

- Phiên dịch trong các buổi họp, làm việc với đối tác Nhật Bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc và quản lý người Nhật.

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Lập báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, tình hình khách hàng, thị trường.

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản tại KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Thời gian bắt đầu: Dự kiến từ ngày 1/09 (có thể linh hoạt từ tháng 08)

- Độ tuổi yêu cầu: Dưới 35 tuổi

- Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên, giao tiếp tốt trong môi trường kinh doanh (bắt buộc).

- Tư duy cẩn thận, chi tiết, đặc biệt với các số liệu và thông tin kỹ thuật (do đặc thù ngành linh kiện).

+ Ưu tiên:

- Ứng viên đang sinh sống tại Đồng Nai

- Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên), có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh (bắt buộc - Không yêu cầu bắt buộc về kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý trước đó)

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với đối tác Nhật Bản

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh

- Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

- Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

