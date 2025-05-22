Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 32 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
15 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai

- KCN Long Đức

- Xã Long Đức

- Huyện Long Thành

- Bien Hoa, Đồng Nai

- Biên Hòa

- Đồng Nai

- Trảng Bom, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 32 Triệu

- Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm linh kiện, thiết bị kỹ thuật.
- Là đầu mối liên hệ với nhà cung cấp và khách hàng Nhật Bản, Việt Nam.
- Dịch và phản hồi email giữa tiếng Việt và tiếng Nhật (liên quan đến báo giá, đơn hàng, yêu cầu kỹ thuật...).
- Dịch thuật tài liệu, hợp đồng thương mại, các xác nhận với nhà cung cấp.
- Phiên dịch trong các buổi họp, làm việc với đối tác Nhật Bản.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc và quản lý người Nhật.
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Lập báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, tình hình khách hàng, thị trường.
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản tại KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian bắt đầu: Dự kiến từ ngày 1/09 (có thể linh hoạt từ tháng 08)
- Độ tuổi yêu cầu: Dưới 35 tuổi
- Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên, giao tiếp tốt trong môi trường kinh doanh (bắt buộc).
- Tư duy cẩn thận, chi tiết, đặc biệt với các số liệu và thông tin kỹ thuật (do đặc thù ngành linh kiện).
+ Ưu tiên:
- Ứng viên đang sinh sống tại Đồng Nai
- Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên), có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh (bắt buộc - Không yêu cầu bắt buộc về kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý trước đó)
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với đối tác Nhật Bản
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh
- Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
- Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

