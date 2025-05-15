Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 376 - 384 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

376 - 384 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: từ 26 đến 35 - Giới tính: Nam.

- Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành về Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Marketing, Xây dựng, Công nghệ vật liệu.

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng/vật liệu xây dựng, như phụ gia bê tông, xi măng...

- Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thích nghi môi trường mới.

- Kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục/đàm phán tốt.

- Năng động, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

- Linh hoạt, nhạy bén trong các mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.

- Có khả năng làm việc nhóm, hòa đồng, hợp tác và hỗ trợ tốt với đồng nghiệp và các bộ phận liên quan.

- Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng thành tích bán hàng theo tháng/ năm căn cứ vào chính sách kinh doanh của công ty.

- Được hưởng các chính sách, chế độ phúc lợi khác dành cho CBCNV theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết; tiền mừng sinh nhật, hiếu hỷ; du lịch trong & ngoài nước, tiền hỗ trợ ốm đau, thai sản, cho con đi học...)..

- Thưởng cuối năm dựa vào KPI + đánh giá năng lực + kết quả kinh doanh của công ty.

- Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện (bao gồm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và nằm viện).

- Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Ngoài ra, CBCNV có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động trọng đại của công ty và sẽ là thành phần chủ lực thúc đẩy và dẫn đầu trong chương lịch sử mới của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.