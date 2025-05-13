Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng và phát triển khách hàng (65%):
- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng được giao theo thương hiệu xe.
- Khai thác, tìm kiếm và phát triển với khách hàng mới.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Mở rộng hệ thống dữ liệu khách hàng cá nhân và toàn công ty.
- Đàm phán, thương thảo hợp đồng với khách hàng.
- Phối hợp với kế toán trong công tác thu hồi công nợ.
2. Marketing và nghiên cứu thị trường (10%):
- Thực hiện các hoạt động marketing bán hàng tại khu vực được phân công.
- Tuân thủ các chính sách, quy định liên quan đến bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Tìm hiểu, phân tích đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất các phương án xử lý, cải tiến để nâng cao hiệu quả bán hàng.
3. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng (10%):
- Phối hợp với bộ phận dịch vụ sau bán hàng để cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng.
- Thể hiện tinh thần phục vụ tận tâm, giữ hình ảnh tích cực của nhân viên và công ty trước khách hàng.
4. Phát triển năng lực cá nhân (10%):
- Thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm của công ty, thị trường.
- Nâng cao kỹ năng bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng.
5. Nội bộ và hành chính (5%):
- Lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
- Hỗ trợ đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/ĐH chính quy chuyên nghành Kinh doanh, tài chính, marketing, kỹ thuật ô tô…
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực ô tô.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo quy định công ty + thưởng bán xe.
Phụ cấp/trợ cấp công tác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện hết năng lực của bản thân và cơ hội thăng tiến cao.
Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam được tham gia đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ tết theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định.
Làm từ 08h30-17h30 (thứ 2 đến thứ 6) và sáng thứ 7 (08h30-12h30) hàng tuần (nghỉ chiều thứ 7 và ngày CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T&C TRUCKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M - Tòa T&C Holding JSC số 384/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

