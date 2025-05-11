Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 2, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Long Khánh - Hồ Chí Minh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt sử dụng đèn LED.

Giới thiệu, tư vấn và bán đèn LED cho khách hàng.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng sau bán hàng.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh.

Báo cáo trực tiếp với CEO.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng bán đèn LED, công trình xây dựng.

Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Có kiến thức về thị trường đèn LED.

Có kiến thức về điện, điện tử

Giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và hưởng % hoa hồng đơn hàng theo chính sách bán hàng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định.

Thời gian làm việc: 1 ngày/ tuần làm việc ở văn phòng công ty tại Long Khánh, Đồng Nai, làm việc linh động vào các ngày khác.

Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

