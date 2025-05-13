Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
- 1467 Nguyễn Ái Quốc, KP 5, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Tuyển dụng – đào tạo nhân sự (tối thiểu 1 người hoạt động mới/tháng)
Tuyển dụng – đào tạo
Học khóa kỹ năng 3 ngày/ tháng (online hoặc ofline)
Hỗ trợ tư vấn viên học kỹ năng và kiến thức sản phẩm tốt
Tổ chức các chương trình GP (hội thảo nhóm)
Tổ chức
Bán hàng cá nhân (tối thiểu 1 HĐ 15tr/tháng)
Bán hàng cá nhân
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ CĐ trở lên.
Có trách nhiệm trong công việc
Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Thái độ cầu tiến.
Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương
Từ 25 tuổi đến 45 tuổi
Có trách nhiệm trong công việc
Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Thái độ cầu tiến.
Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương
Từ 25 tuổi đến 45 tuổi
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận(xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét) + hoa hồng theo sản phẩm
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
