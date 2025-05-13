Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng - 1467 Nguyễn Ái Quốc, KP 5, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tuyển dụng – đào tạo nhân sự (tối thiểu 1 người hoạt động mới/tháng)

Tuyển dụng – đào tạo

Học khóa kỹ năng 3 ngày/ tháng (online hoặc ofline)

Hỗ trợ tư vấn viên học kỹ năng và kiến thức sản phẩm tốt

Tổ chức các chương trình GP (hội thảo nhóm)

Tổ chức

Bán hàng cá nhân (tối thiểu 1 HĐ 15tr/tháng)

Bán hàng cá nhân

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ trở lên.

Có trách nhiệm trong công việc

Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

Thái độ cầu tiến.

Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương

Từ 25 tuổi đến 45 tuổi

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận(xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét) + hoa hồng theo sản phẩm

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin