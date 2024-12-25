Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 814/5 Hà Huy Giáp Thạnh Lộc (gần cầu ông Đụng),Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
· Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng
· Chăm sóc khách hàng
· Trả lời tin nhắn khách hàng FB
· Thực hiện soạn và đăng bài trên các kênh theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Học chuyên ngành Kinh Doanh hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
· Có am hiểu về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Ecommerce)
· Các trường khối ngành kinh tế: ĐH Kinh Tế, ĐH Ngân Hàng, ĐH Tài Chính Marketing, ĐH Công Nghiệp.....
Tại Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam
