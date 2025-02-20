Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lean Helper làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cộng Tác Viên Bán Hàng - Hoa Hồng Cao

Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, mong muốn kiếm tiền dựa trên kết quả và phát triển sự nghiệp cùng một thương hiệu hàng đầu về đào tạo Lean Six Sigma? Hãy gia nhập Lean Helper ngay hôm nay!

Địa điểm làm việc:Làm việc từ xa, linh hoạt thời gian

Công việc chính:

Quảng bá và bán các khóa học Lean Six Sigma và giải pháp số hóa của chúng tôi cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Kết nối với khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu của họ và tư vấn các chương trình phù hợp.

Xây dựng mạng lưới khách hàng thông qua các mối quan hệ, giới thiệu và sáng tạo chiến lược tiếp cận.

Chốt đơn và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng sau khi tham gia chương trình.