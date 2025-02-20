Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lean Helper làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lean Helper làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Lean Helper
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Lean Helper

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Lean Helper

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1 đường Số 13, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cộng Tác Viên Bán Hàng - Hoa Hồng Cao
Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, mong muốn kiếm tiền dựa trên kết quả và phát triển sự nghiệp cùng một thương hiệu hàng đầu về đào tạo Lean Six Sigma? Hãy gia nhập Lean Helper ngay hôm nay!
Địa điểm làm việc:Làm việc từ xa, linh hoạt thời gian
Công việc chính:
Quảng bá và bán các khóa học Lean Six Sigma và giải pháp số hóa của chúng tôi cho các cá nhân và doanh nghiệp.
Kết nối với khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu của họ và tư vấn các chương trình phù hợp.
Xây dựng mạng lưới khách hàng thông qua các mối quan hệ, giới thiệu và sáng tạo chiến lược tiếp cận.
Chốt đơn và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng sau khi tham gia chương trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng hoặc kỹ năng kết nối mạng lưới mạnh mẽ.
Đam mê về giáo dục và phát triển bản thân.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Tinh thần tự chủ và định hướng kết quả.

Tại Công Ty TNHH Lean Helper Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng hấp dẫn trên mỗi khách hàng mang về, không giới hạn thu nhập.
Thời gian làm việc linh hoạt, không ràng buộc.
Được hỗ trợ tài liệu marketing và đào tạo ban đầu.
Cơ hội phát triển cùng một thương hiệu uy tín quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lean Helper

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lean Helper

Công Ty TNHH Lean Helper

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91 đường Số 13, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

