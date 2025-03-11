Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 23 Đường 5A, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải,Khánh Hòa, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chăm sóc khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về khách hàng;

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh;

Thực hiện công tác thu hồi công nợ của các khách hang;

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;

Lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy định;

Báo cáo doanh số bán hàng cho Trưởng phòng Kinh doanh định kỳ hoặc khi có yêu cầu;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế/Thương mại/ Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan (Ưu tiên kinh doanh quốc tế lĩnh vực Nông Lâm, Thủy hải sản);

Sử dụng thành thạo tiếng Anh;

Thành thạo MS Office (MS Office, Outlook, ...), Internet,..;

Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Nắm các quy định về kinh doanh quốc tế;

Có khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, ...;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Nhạy bén với thị trường, thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hang;

Có khả năng thuyết phục khách hang, phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường;

Bình tĩnh, kiên định trước khó khăn, trở ngại, hòa đồng và gương mẫu trong giao tiếp, hành xử;

Tinh thần trách nhiệm và dấn thân trong công việc, tính trung thực và bảo mật thông tin;

Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.

Nam/Nữ từ 23 tuổi, Ưu tiên Nam

Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc;

Môi trường trong môi trường chuyên nghiệp;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực;

Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...;

Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..;

Cơ hội nâng cao trình độ/tay nghề;

Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG

