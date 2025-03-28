Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - NV8 - 14, TC 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Tìm khách hàng mới, tư vấn và bán sản phẩm.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng, Xây dựng kênh đối tác bằng cách tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

- Xây dựng, quản lý kênh phân phối, đối tác

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm hoặc kinh nghiệm tại vị trí tương đương lĩnh vực Cabling/ Networking/CCTV là một lợi thế

- Có Kỹ năng lập báo cáo và kỹ năng báo cáo.

- Có Kỹ năng phát triển kênh phân phối, kênh đối tác.

- Khả năng thuyết trình, giới thiệu giải pháp, sản phẩm tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc Quản trị kinh doanh là 1 lợi thế

- Hiểu rõ sản phẩm phân phối bao gồm giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật về chuyên ngành CNTT, viễn thông, CCTV là một lợi thế ( không biết được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (Lương cứng + % doanh số)

- Lương Cứng : 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ

- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sếp dễ tính, vui vẻ, tạo điều kiện để phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

