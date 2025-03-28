Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- NV8

- 14, TC 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Tìm khách hàng mới, tư vấn và bán sản phẩm.
- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng, Xây dựng kênh đối tác bằng cách tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.
- Xây dựng, quản lý kênh phân phối, đối tác

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm hoặc kinh nghiệm tại vị trí tương đương lĩnh vực Cabling/ Networking/CCTV là một lợi thế
- Có Kỹ năng lập báo cáo và kỹ năng báo cáo.
- Có Kỹ năng phát triển kênh phân phối, kênh đối tác.
- Khả năng thuyết trình, giới thiệu giải pháp, sản phẩm tốt.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc Quản trị kinh doanh là 1 lợi thế
- Hiểu rõ sản phẩm phân phối bao gồm giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật về chuyên ngành CNTT, viễn thông, CCTV là một lợi thế ( không biết được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (Lương cứng + % doanh số)
- Lương Cứng : 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sếp dễ tính, vui vẻ, tạo điều kiện để phát triển bản thân.
- Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV8-14, TC5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

