Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Nhập Khẩu Hòa Bình Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngã tư Trịnh Văn Bô - Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1. Gọi điện, chăm sóc data từ phòng Ads cung cấp mỗi ngày để chuyển đổi thành đại lý: Gọi data, nhắn tin trao đổi với khách hànG

2. Chăm sóc, hỗ trợ, đào tạo hệ thống đại lý:

· Tương tác bài đăng của đại lý

· Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng của đại lý

· Hỗ trợ order các thiết kế ấn phẩm cho đại lý

· Công tác hỗ trợ khai trương, tổ chức chương trình cho đại lý

· Hỗ trợ tiếp khách cho đại lý, hỗ trợ ký hợp đồng đại lý

3. Truyền thông, lan tỏa thương hiệu, sản phẩm, chính sách

4. Sản xuất các nguyên liệu bán hàng: Quay video, chụp ảnh phục vụ công tác bán hàng, cung cấp nguyên liệu bán hàng cho hệ thống đại lý

5. Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu thích kinh doanh, bán hàng

2. Khát khao kiếm tiền, sẵn sàng đi công tác

3. Chịu được áp lực, chủ động và có trách nhiệm với công việc

4. Ưu tiên những ứng viên đã kinh nghiệm làm trong ngành hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngành y dược

5. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường/ Telesales,..

6. Trình độ cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Nhập Khẩu Hòa Bình Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 6tr - 9tr/tháng + Hoa hồng doanh số theo từng chỉ tiêu từ 3-10tr tùy năng lực à Lương hàng tháng 9-30tr/tháng hoặc hơn tùy năng lực

2. Thưởng tháng theo cơ chế của phòng phát triển hệ thống:

· Thưởng nóng tuyển số lượng ĐL mới,

· Thưởng nóng doanh số mới

· Thưởng nóng đại lý tái mua,

· Thưởng nóng vượt target,

· Thưởng nóng xây dựng được leader lớn,...

3. Thưởng quý

4. Thưởng năm theo cơ chế:

· Thưởng mở mới,

· Thưởng đại lý tái mua,

· Thưởng tích lũy doanh số năm

· Thưởng năm theo các giải thưởng bình chọn

5. Du lịch, nghỉ mátđịnh kỳ hàng năm

6. Các chế độ phúc lợiđầy đủ như: BHXH, sinh nhật, ốm đau, quà lễ/tết, liên hoan, teambuilding,…

7. Các phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa 40k/bữa, phụ cấp điện thoại 300k, phụ cấp công tác phí

8. Chế độ tăng lươngđịnh kỳ hàng năm

9. Chế độ tăng lươngtheo cấp bậc

10. Thăng tiếnlên vị trí trưởng bộ phận, trưởng phòng và Giám đốc phát triển hệ thống ngành hàng

11. Được tham gia cáckhóa học đào tạokỹ năng và kiến thức cho công việc, trong nội bộ đào tạo và các khóa học bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Nhập Khẩu Hòa Bình Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin