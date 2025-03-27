Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GULU FOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tim kiếm và thiết lập mối quan hệ tốt với Khách hàng mới, phân tích và đánh giá khách hàng tiềm năng, phát triển mạng lưới khách hàng;

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, hướng dẫn tạo đơn hàng, báo giá và theo dõi đặt hàng, vận chuyển;

Trả lời, giải đáp thắc mắc khách hàng, chăm sóc khách hàng để quá trình đặt - hủy đơn hàng diễn ra nhanh chóng, thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng, thao tác mua sắm dễ dàng;

Quản lý khiếu nại các khiếu nại để đảm bảo đem lại sự hài lòng/tin cậy của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông tin cơ bản: độ tuổi 21 – 30 tuổi

Thông tin cơ bản

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng; chưa có kinh nghiệm nhưng chăm chỉ, chủ động, giao tiếp tốt sẽ được đào tạo;

Kinh nghiệm

Phẩm chất tính cách: Kỹ năng giao tiếp thành thạo, sử dụng tin học văn phòng cơ bản. Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Phẩm chất tính cách

Tại CÔNG TY TNHH GULU FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản;

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000 + hoa hồng KD (Thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được tham gia đóng BHXH, BHYT. Được hưởng lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (nghỉ mát, hiếu-hỷ, sinh nhật, các ngày lễ tết...)

Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GULU FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin