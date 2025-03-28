Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Bạn đang tìm một cơ hội việc làm SALE phù hợp mang lại thu nhập và cơ hộiphát triển lâu dài?

Hãy đồng hành cùng chúng tôi – đơn vị có gần 20 năm đồng hành cùng các cửa hàng, phòng khám, bệnh viện mắt trên toàn quốc.

- Đi thị trường, đến thăm hỏi khách hàng cũ có sẵn;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đã có, tìm kiếm mở rộng, phát triển khách hàng mới.

- Data có sẵn khách hàng số lượng lớn, dễ tiếp cận.

- Đánh giá công bằng, thưởng tháng, quý, năm không giới hạn.

- Support 100% từ đồng đội và quản lý.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Yêu cầu: Nam/Nữ, sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt

- Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi

- Nghiêm túc, trách nhiệm, và chủ động với công việc

- Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng KPI chuyên cần (13.000.000 - 15.000.000 đồng) + thưởng % doanh số.

- Thưởng tháng, quý, năm không giới hạn tùy theo năng lực làm việc.

- Hưởng phụ cấp xăng xe, điện thoại theo quy định, có ô tô để đi công tác

- Được thanh toán công tác phí 100% theo quy định của Công ty

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

- Du lịch hè theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

