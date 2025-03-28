Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

CÔNG VIỆC MỚI, BƯỚC TIẾN MỚI
Bạn đang tìm một cơ hội việc làm SALE phù hợp mang lại thu nhập và cơ hộiphát triển lâu dài?
phát triển lâu dài
Hãy đồng hành cùng chúng tôi – đơn vị có gần 20 năm đồng hành cùng các cửa hàng, phòng khám, bệnh viện mắt trên toàn quốc.
- Đi thị trường, đến thăm hỏi khách hàng cũ có sẵn;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đã có, tìm kiếm mở rộng, phát triển khách hàng mới.
- Data có sẵn khách hàng số lượng lớn, dễ tiếp cận.
- Đánh giá công bằng, thưởng tháng, quý, năm không giới hạn.
- Support 100% từ đồng đội và quản lý.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Yêu cầu: Nam/Nữ, sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt
- Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi
- Nghiêm túc, trách nhiệm, và chủ động với công việc
- Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng KPI chuyên cần (13.000.000 - 15.000.000 đồng) + thưởng % doanh số.
- Thưởng tháng, quý, năm không giới hạn tùy theo năng lực làm việc.
- Hưởng phụ cấp xăng xe, điện thoại theo quy định, có ô tô để đi công tác
- Được thanh toán công tác phí 100% theo quy định của Công ty
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Du lịch hè theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Số 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; CN HCM: 196/9 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

