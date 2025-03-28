Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 168 Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới, lập kế hoạch bán hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty, gặp gỡ khách hàng, thương lượng và ký kết hợp đồng.
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.
Báo cáo công việc, doanh số theo yêu cầu của cấp trên.
Có thể đi công tác.
Chi nhánh Công ty Tnhh Dệt May Nhuận Thành: 168 Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm đi thị trường.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phụ liệu may mặc hoặc ứng viên có kinh nghiệm thị trường các ngành nghề.
Ưu tiên ứng viên có bằng B2.
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc, tinh thần học hỏi.
Khả năng giao tiếp hiệu quả.
Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, quan tâm đến chi tiết.

Tại Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trao đổi khi phỏng vấn (lương cơ bản từ 10 triệu đồng/tháng thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chế độ lâu dài: Thực hiện theo quy định của nhà nước.
Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo Luật lao động và quy định công ty: Sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết âm lịch.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động: du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dệt May Nhuận Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 52/5, Đường 22 Tháng 12, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

