Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MBH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm sales 1-2 năm, ưu tiên lĩnh vực fitness/gym. - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục & chăm sóc khách hàng tốt. - Nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, có tinh thần học hỏi cao.

- Tư vấn & chốt đơn sản phẩm/dịch vụ của công ty, phát triển khách hàng tiềm năng. - Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thông tin về sản phẩm. - Đạt chỉ tiêu doanh số & báo cáo kết quả kinh doanh.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI