Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MBH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MBH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 136 Nguyễn Thị Kiểu, Hiệp Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn & chốt đơn sản phẩm/dịch vụ của công ty, phát triển khách hàng tiềm năng.
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thông tin về sản phẩm.
- Đạt chỉ tiêu doanh số & báo cáo kết quả kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sales 1-2 năm, ưu tiên lĩnh vực fitness/gym.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục & chăm sóc khách hàng tốt.
- Nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, có tinh thần học hỏi cao.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục & chăm sóc khách hàng tốt.
- Nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, có tinh thần học hỏi cao.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MBH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng + Thưởng hấp dẫn.
- Cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên sâu về sales
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung.
- Cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên sâu về sales
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MBH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI