Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhà Tự Động Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng. - Được tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo nâng cao kỹ năng kinh doanh. - Hưởng đầy đủ các chế độ ốm đau, bảo hiểm, nghỉ lễ, thưởng theo quy định công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Nhận khu vực được phân chia từ cấp trên, tiếp cận đối tượng khách hàng có sẵn của công ty thuộc khu vực đó để chăm sóc.

- Tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong Khu vực phụ trách

- Tư vấn báo giá cho khách hàng, nhận và xử lý các khiếu nại khách hàng về sản phẩm

- Đề xuất được các chương trình khuyến mại thúc đẩy doanh số và doanh thu hàng tháng...

- Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng bằng cách thường xuyên thăm hỏi, nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp trong cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 23 - 35

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các chuyên ngành Điện, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing...)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh các lĩnh vực: xây dựng, trang trí nội thất, mành rèm, thiết bị điện – smarthome, rèm tự động...

- Ưu tiên ứng viên biết đọc bản vẽ CAD

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Khả năng tự học, chịu khó trao dồi kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm.

- Thích nghi với công việc tốt và có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Nhà Tự Động Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Tự Động Việt Nam

