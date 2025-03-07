Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng qua điện thoại.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi

- Tham gia hoạt động khuyến mãi, báo cáo bán hàng

- Hỗ trợ xuất nhập hàng hóa, kiểm đếm hàng hóa

- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ, tìm kiếm và thúc đẩy các quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp bằng cử nhân trở lên

Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó

Không đi thị trường

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng.

- Lương cứng thoả thuận theo năng lực + hoa hồng

- Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Được tham gia team building và các chuyến du lịch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin