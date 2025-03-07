Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng qua điện thoại.
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi
- Tham gia hoạt động khuyến mãi, báo cáo bán hàng
- Hỗ trợ xuất nhập hàng hóa, kiểm đếm hàng hóa
- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ, tìm kiếm và thúc đẩy các quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp bằng cử nhân trở lên
Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó
Không đi thị trường
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng.
- Lương cứng thoả thuận theo năng lực + hoa hồng
- Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Được tham gia team building và các chuyến du lịch của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
