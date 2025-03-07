Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lương tháng 13
- 14, BHYT, BHXH, hỗ trợ ăn ở, hỗ trợ nuôi con, xăng xe, du lịch, thể thao... Công ty chuyên nghiệp, môi trường ổn định, thoải mái thời gian, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển Ngành hàng Hô hấp; Cơ xương khớp; Mắt; Thần Kinh - Da Liễu; Sản Khoa - Gây mê hồi sức - Cấp cứu,...
Liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn, thu thập dữ liệu trên lâm sàng, kết nối với các chuyên gia
Triển khai bán hàng các sản phẩm đã trúng thầu tại địa bàn, phát triển các sản phẩm kê đơn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần học Dược, chỉ cần mong muốn kinh doanh
Dưới 28 tuổi
CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ được công ty đào tạo bài bản, được support tận tình.
Ưu tiên các bạn trẻ, khỏe và giàu sức chiến đấu.
Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
