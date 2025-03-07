Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương tháng 13 - 14, BHYT, BHXH, hỗ trợ ăn ở, hỗ trợ nuôi con, xăng xe, du lịch, thể thao... Công ty chuyên nghiệp, môi trường ổn định, thoải mái thời gian, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển Ngành hàng Hô hấp; Cơ xương khớp; Mắt; Thần Kinh - Da Liễu; Sản Khoa - Gây mê hồi sức - Cấp cứu,...

Ngành hàng Hô hấp; Cơ xương khớp; Mắt;

Thần Kinh - Da Liễu; Sản Khoa - Gây mê hồi sức - Cấp cứu,...

Liên tục nâng cao kiến thức chuyên môn, thu thập dữ liệu trên lâm sàng, kết nối với các chuyên gia

Triển khai bán hàng các sản phẩm đã trúng thầu tại địa bàn, phát triển các sản phẩm kê đơn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Kinh tế, QTKD,...

Không cần học Dược, chỉ cần mong muốn kinh doanh

Dưới 28 tuổi

CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ được công ty đào tạo bài bản, được support tận tình.

Ưu tiên các bạn trẻ, khỏe và giàu sức chiến đấu.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

