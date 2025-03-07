Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
- Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng tùy vào trình độ và năng lực. Lương cơ bản + Hoa hồng hấp dẫn, thu nhập từ 7 - 20tr/tháng.
- BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
- Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
- Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty, cũng như đưa ra giá cả phù hợp cho khách hàng.

Nhận thông tin về đơn đặt hàng, hợp tác với các bộ phận liên quan để triển khai giao hàng, thanh toán và quản lý công nợ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận chuyển và sử dụng sản phẩm.

Lập báo cáo bán hàng để báo cáo cho cấp quản lý.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cùng nghành đồ chơi: Boadgame (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực sales B2B hoặc các vị trí tương tự.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

- Năng động, chủ động, và có khả năng làm việc độc lập.

- Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành nghề công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS

