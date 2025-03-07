Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ride Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A Nguyễn Thông, P.9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu bán hàng mỗi ngày vào hệ thống.

Trao đổi và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng tại cửa hàng.

Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng là một lợi thế.

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận & tỉ mỉ.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Địa điểm:57A Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Từ 10:00 - 20:00 từ thứ 2 - Chủ nhật. Nghỉ vào mỗi thứ 4 hàng tuần.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn.

Sẽ được đào tạo và hướng dẫn thêm khi tiếp nhận công việc.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Đam mê thể thao là một điểm cộng

Tại Công ty TNHH Ride Plus Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Thưởng doanh số, KPI, hoa hồng bán sản phẩm.

Lương tháng 13.

Được mua sản phẩm của công ty với mức giá ưu đãi.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ride Plus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin