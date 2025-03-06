Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Có cơ hội thăng tiến, trở thành Leader team sales

- Hưởng lương cứng, lương doanh số (Thu nhập từ 10 triệu đến 25 triệu)

- Thưởng thành tích doanh số tháng, quý, năm.

- Công ty hỗ trợ đóng 100% Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Tăng lương định kỳ 10% hàng năm theo Quy định

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất làm việc

- Được đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ bán hàng; được tham gia các buổi đạo tạo chuyên môn nội bộ cũng như được cử đi học những khóa học bên ngoài.

- Được cung cấ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng từ nguồn data có sẵn của công ty
- Phối hợp với các phòng ban bộ phận khác để hoàn thành mục tiêu công việc (phòng kỹ thuật, bộ phận truyền thông quảng cáo, kế toán...)

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, sáng tạo.
- Có kinh nghiệm sales tối thiểu 06 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG KHANG PHÚ ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 đường Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

