Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương hấp dẫn + phụ cấp + KPI + Thưởng nóng + % doanh thu bán hàng (Thu nhập trung bình từ 15 đến 25 triệu) Lương cơ bản tối thiểu 8,5 triệu - có thể deal cao hơn lúc phỏng vấn tùy theo năng lực Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết; Được công ty hỗ trợ tiếp cận khách hàng tiềm năng; Xét tăng lương theo năm hoặc theo năng lực; Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, lâu dài; Cơ hội thăn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (balo, túi xách, túi đeo chéo,....) để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang phân phối và cung cấp;

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng các mối quan hệ phục vụ công việc kinh doanh;

Lên báo giá, hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng;

Duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty để nâng cao hiệu quả công việc;

Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc lập và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cụ thể;

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ;

Tuổi từ 20 – 35 tuổi;

Kinh nghiệm bán hàng B2B 1 năm trở lên;

Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, hoạt bát;

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng quà tặng, sự kiện...

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: Từ 8.5 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

