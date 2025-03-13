Tuyển Nhân viên kinh doanh BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại BrightChamps
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn khách hàng qua điện thoại, mời khách hàng lên học viện tư vấn trực tiếp, sắp xếp học thử phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Giới thiệu các gói học phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Giải quyết vấn đề và xử lý các yêu cầu của khách hàng
Điều phối mở lớp và lên lịch học
Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, Có bằng cử nhân (ưu tiên)
Có laptop cá nhân
Có từ 1 năm kinh nghiệm sale/telesale/tư vấn trong lĩnh vực giáo dục (Coding/Finance)
Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Yêu thích kinh doanh; không ngại bị từ chối
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết tốt
Kỹ năng tổ chức tốt với kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần làm việc nhóm cao và quyết tâm đạt được mục tiêu bán hàng
Có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc nhanh và năng động
Đạo đức nghề nghiệp cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp
Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng thu nhập Đầy Hứa Hẹn: Chúng tôi cung cấp cơ hội kiếm thu nhập cao dựa trên hiệu suất của bạn. Bạn sẽ được thưởng cho sự đóng góp và kết quả tích cực. Lương cứng 7 - 9 triệu VNĐ + hoa hồng (thương lượng). Tổng thu nhập đạt từ 20tr trở lên theo năng lực.
Thăng Tiến Đỉnh Cao: Chúng tôi cam kết phát triển sự nghiệp của bạn. Cơ hội thăng tiến không giới hạn cho những người có tầm nhìn và nỗ lực. Có lộ trình thăng tiến thành Leader sau 3-6 tháng.
Sứ Mệnh Giáo Dục: Là một phần của đội ngũ, bạn sẽ thực hiện sứ mệnh cao quý - hỗ trợ người khác khám phá và phát triển tiềm năng của họ thông qua giáo dục.
Kết Quả Rõ Ràng: Chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực chân chính. Hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá và đánh giá một cách công bằng, mang lại kết quả xứng đáng với sự cống hiến.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Có 12 ngày phép năm
Tham gia chương trình đào tạo từ chuyên gia và Best sellers
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
Chính sách tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
