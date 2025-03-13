Tuyển Nhân viên kinh doanh BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng qua điện thoại, mời khách hàng lên học viện tư vấn trực tiếp, sắp xếp học thử phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Giới thiệu các gói học phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Giải quyết vấn đề và xử lý các yêu cầu của khách hàng

Điều phối mở lớp và lên lịch học

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Người quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, Có bằng cử nhân (ưu tiên)

Có laptop cá nhân

Có từ 1 năm kinh nghiệm sale/telesale/tư vấn trong lĩnh vực giáo dục (Coding/Finance)

Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Yêu thích kinh doanh; không ngại bị từ chối

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết tốt

Kỹ năng tổ chức tốt với kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Tinh thần làm việc nhóm cao và quyết tâm đạt được mục tiêu bán hàng

Có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc nhanh và năng động

Đạo đức nghề nghiệp cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp

Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng thu nhập Đầy Hứa Hẹn: Chúng tôi cung cấp cơ hội kiếm thu nhập cao dựa trên hiệu suất của bạn. Bạn sẽ được thưởng cho sự đóng góp và kết quả tích cực. Lương cứng 7 - 9 triệu VNĐ + hoa hồng (thương lượng). Tổng thu nhập đạt từ 20tr trở lên theo năng lực.

Thăng Tiến Đỉnh Cao: Chúng tôi cam kết phát triển sự nghiệp của bạn. Cơ hội thăng tiến không giới hạn cho những người có tầm nhìn và nỗ lực. Có lộ trình thăng tiến thành Leader sau 3-6 tháng.

Sứ Mệnh Giáo Dục: Là một phần của đội ngũ, bạn sẽ thực hiện sứ mệnh cao quý - hỗ trợ người khác khám phá và phát triển tiềm năng của họ thông qua giáo dục.

Kết Quả Rõ Ràng: Chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực chân chính. Hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá và đánh giá một cách công bằng, mang lại kết quả xứng đáng với sự cống hiến.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Có 12 ngày phép năm

Tham gia chương trình đào tạo từ chuyên gia và Best sellers

Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại

Chính sách tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps

