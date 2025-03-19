Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh
Tham gia hỗ trợ Sales phối hợp các phòng ban để triển khai dịch vụ cho Khách hàng;
Soạn thảo và quản lý các Hợp đồng/ Phụ lục và các văn bản hành chính khác với Khách hàng của Bộ phận Kinh Doanh;
Quản lý hồ sơ của Khách hàng;
Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ, thủ tục nội bộ liên quan đến hoạt động vận hành của Bộ phận Kinh Doanh;
Thực hiện các buổi training cho Sales về các quy trình nội bộ, cơ cấu phòng ban,..
Phụ trách mảng thuê kênh truyền của các nhà mạng
Khảo sát và thuê kênh truyền theo yêu cầu từ Bộ phận Kinh Doanh;
Thanh toán cước thuê kênh hàng tháng/ kỳ cho các nhà mạng;
Phối hợp các phòng ban xử lý các phát sinh/sự cố liên quan đến kênh thuê;
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ cấp Quản lý;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp Quản lý;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power point, …
Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế
Cẩn thận, tỉ mỉ và tính chủ động trong mọi tình huống công việc để thực hiện công
việc hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tinh thần hỗ trợ trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa, được cấp laptop và giữ xe miễn phí
Được hưởng các gói bảo hiểm sức khỏe 24/7, bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các phòng khám đa khoa quốc tế, tiêmphòng vacxin phòng ngừa cúm
Các hoạt động thể thao như đá bóng, chạy bộ, cầu lông
Ít nhất một chuyến du lịch nước ngoài; 1 chuyến teambuilding trong nước, các hoạt động Tân Niên, Tất Niên
Cơ hội thăng tiến, phát triển, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần NetNam tại TP Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
