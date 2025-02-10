Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN. - Được phụ cấp ăn trưa, cafe bánh ngọt,.. - Được nghỉ các ngày lễ theo quy định của luật Lao động. - Thưởng tết, lương thứ 13 theo quy định và theo tình hình kinh doanh công ty. - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. - Có cơ hội được cử đi làm đại diện tại các nước nói tiếng Anh trên thế giới thăng tiến lên các vị trí cao hơn của Công ty., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, mở rộng phát triển các đối tác tại các Quốc Gia nói tiếng Anh muốn thuê lao động Việt Nam.

Nam.

- Chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.

- Công tác tại Châu Âu, các quốc gia nói tiếng Anh để mở rộng thị trường.

- Tham gia các hội nghị về XKLĐ để quảng bá thương hiệu cũng như phát triển đối tác.

- Tìm hiểu bộ luật xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ năm 2022.

- Các công việc liên quan được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài lưu loát.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Nhiệt huyết trong công việc.

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm; có hiểu biết về XKLĐ là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI

