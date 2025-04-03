Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 92 ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, khai thác thông tin về công trình, dự án có nhu cầu lắp đặt thang máy
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về dịch vụ cung cấp & lắp đặt thang máy
Lên kế hoạch bán hàng, chinh phục mục tiêu doanh số
Đóng góp những ý tưởng sáng tạo, cùng phòng kinh doanh phát triển mạnh mẽ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 23 – 35
Tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy, bất động sản, xây dựng là lợi thế (Chưa có kinh nghiệm? Yên tâm, META LIFT sẽ đào tạo bạn từ đầu!)
Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
