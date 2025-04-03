Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 92 ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác thông tin về công trình, dự án có nhu cầu lắp đặt thang máy

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về dịch vụ cung cấp & lắp đặt thang máy

Lên kế hoạch bán hàng, chinh phục mục tiêu doanh số

Đóng góp những ý tưởng sáng tạo, cùng phòng kinh doanh phát triển mạnh mẽ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 – 35

Tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy, bất động sản, xây dựng là lợi thế (Chưa có kinh nghiệm? Yên tâm, META LIFT sẽ đào tạo bạn từ đầu!)

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ NỘI THẤT META

