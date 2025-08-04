Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15 Ngõ 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo phân cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về mỹ phẩm từ 1 năm trở lên
- Kỹ năng nghiên cứu phân tích, kỹ năng đàm phán
- Đã có sẵn tài nguyên đại lý về mảng mỹ phẩm
- Có thể đi công tác
- Nhanh nhẹn, thái độ làm việc cầu tiến, chăm học hỏi
- Kỹ năng xử lí tình huống
Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương, làm tốt có thể lên chính thức sớm hơn
- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: Thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
