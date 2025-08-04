Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Ngõ 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo phân cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về mỹ phẩm từ 1 năm trở lên

- Kỹ năng nghiên cứu phân tích, kỹ năng đàm phán

- Đã có sẵn tài nguyên đại lý về mảng mỹ phẩm

- Có thể đi công tác

- Nhanh nhẹn, thái độ làm việc cầu tiến, chăm học hỏi

- Kỹ năng xử lí tình huống

Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương, làm tốt có thể lên chính thức sớm hơn

- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước: Thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARKET UNION GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin