Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH G Food làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH G Food
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty TNHH G Food

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH G Food

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Công ty TNHH G Food. Lô đất CN1G Khu công nghiệp Deep C 2A, Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Yêu cầu có bằng Kế Toán Trưởng.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.
Phân tích các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính của công ty.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Cập nhật, theo dõi các thay đổi về luật kế toán và các quy định liên quan.
Tham gia vào các công tác kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản của công ty.
Làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và đạo đức nghề nghiệp.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH G Food Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH G Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH G Food

Công ty TNHH G Food

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN1G, Khu công nghiệp DEEP C 2A, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

