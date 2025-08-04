Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 250 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn ghi danh, học tập.

Trực trung tâm

Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập

Chuẩn bị các công tác trước khi bắt đầu lớp học

Tổ chức thi xếp lớp, coi thi, chấm điểm.

Các công việc được yêu cầu.

Thời gian làm việc xoay ca

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21-26

Yêu thích ngành dịch vụ khách hàng

Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Ở Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr-12tr

Được học các khóa IELTS miễn phí

Tài trợ các khóa học để nâng cao kỹ năng mềm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp cởi mở, năng động, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin