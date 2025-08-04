Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2025
Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 250 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn ghi danh, học tập.
Trực trung tâm
Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập
Chuẩn bị các công tác trước khi bắt đầu lớp học
Tổ chức thi xếp lớp, coi thi, chấm điểm.
Các công việc được yêu cầu.
Thời gian làm việc xoay ca

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21-26
Yêu thích ngành dịch vụ khách hàng
Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Ở Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr-12tr
Được học các khóa IELTS miễn phí
Tài trợ các khóa học để nâng cao kỹ năng mềm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp cởi mở, năng động, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10/92 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

