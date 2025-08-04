Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty (các thiết bị, giải pháp trong công nghệ chế biến thủy hải sản, kho lạnh, hệ thống lạnh, và các sản phẩm, dịch vụ khác) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác ở thị trường Châu Á. Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và nâng cao vị thế với các khách hàng hiện có với mục tiêu tăng độ phủ thị trường.
Lập kế hoạch doanh số.
Nghiên cứu sản phẩm/giải pháp, tư vấn, hỗ trợ cho các dự án trước và sau bán hàng.
Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch tiếp thị và bán hàng theo chiến lược của công ty.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tuổi từ 23 - 35
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan,..
Khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Ưu tiên có kinh nghiệm sale B2B, sale máy móc,...
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 20 - 30.000.000, bao gồm lương cơ bản + lương KPI, lương cơ bản thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Cơ hội công tác nước ngoài, có phụ cấp ăn uống, di chuyển
Thưởng lễ tết, lương tháng 13 hàng năm theo quy định Công ty
Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định
Thưởng đạt KPI 3 tháng liên tục và thưởng đạt KPI năm
Được tham gia các khóa huấn luyện trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

